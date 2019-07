Napoli-Cremonese, il commento del CorSport: "Verdi re della Val di Sole ma dirà addio, dagli attaccanti s'è visto pochissimo"

Il pareggio del Napoli con la Cremonese? «Partita soporifera», come l’ha definita Ancelotti, «condizionata dai carichi di lavoro». L’edizione odierna del Corriere dello Sport la commenta così:

“Sacrosanto, per carità, ma lo sono anche le disattenzioni in fase difensiva, un gioco ancora lento e poco profondo e soprattutto un dato: Verdi, prossimo alla cessione, è il re della Val di Sole. Tre gol per lui, con una certa qualità a coté: bene, ma presto andrà via. Per il resto i soli attaccanti titolari a fare centro finora sono stati Callejon, su azione, e Insigne, su rigore. Poco, pochissimo anche se Lorenzino e Mertens hanno saltato la prima e Milik ha esordito soltanto ieri. Andranno rivisti, come tutta la squadra, ma se il clou del mercato sono le trattative per gli attaccanti un motivo ci sarà”