Napoli-Cremonese, Ballardini al Maradona con due assenze pesanti

Napoli Calcio - La Cremonese torna allo stadio Maradona dove ha vinto la sua prima partita stagionale con un colpo clamoroso ai calci di rigore, eliminando il Napoli dalla Coppa Italia e sfidando la Roma ai quarti di finale che successivamente anche cadrà a gran sorpresa.

Napoli-Cremonese, assenze pesanti per Ballardini

Tuttavia, al netto dell’ottimo ricordo per Davide Ballardini tra l’altro proprio alla sua primissima in panchina poche ore dopo il subentro, non ci sono buone notizie per i neopromossi che in campionato non hanno ancora mai vinto dopo 21 giornate.

Nella rifinitura di oggi, infatti, si spera di recuperare Buonaiuto in vista di domenica ma dovrebbero dare forfait gli acciaccati Dessers,Okereke, Lochoshvili,e Quagliata. Tegola pesante soprattutto per i primi due attaccanti nigeriani.