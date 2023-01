Napoli-Cremonese al Maradona, ecco quanti tifosi ci saranno: il dato

Ultime notizie Coppa Italia - Tornano subito in campo gli uomini di Luciano Spalletti, che sfideranno la Cremonese in coppa nazionale. Napoli-Cremonese è infatti l'ottavo di finale di Coppa Italia che avrà luogo allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta: stasera ore 21:00. Ma quale sarà la cornice di pubblico?

Ci saranno tanti tifosi anche stasera per Napoli-Cremonese a spingere gli azzurri, come scrive Repubblica:

"Tutti al Maradona. Il momento magico del Napoli sta stregando i tifosi e a Fuorigrotta ci sarà un pubblico numeroso anche per la sfida di stasera. È una gara secca: chi vince si qualifica per i quarti e troverà nel prossimo turno la Roma, già all’inizio del mese di febbraio. L’appetito viene mangiando e i 32 mila biglietti andati a ruba sulla scia del trionfo sulla Juventus sono un messaggio molto chiaro per gli azzurri, spinti dallo stadio quasi pieno — nonostante la giornata lavorativa e l’allerta meteo — a battersi con la massima energia su tutti i fronti".