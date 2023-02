Napoli-Cremonese: a Spalletti girano molto le scatole, il motivo

Calcio Napoli - Luciano Spalletti girano le scatole girate si legge sulla Gazzetta dello Sport. Napoli-Cremonese è più di una semplice gara per l'allenatore. Nonostante il vantaggio in classifica, Spalletti non ha alcuna intenzione di alzare la testa dal manubrio con la sua squadra. Anzi, vuole spingere ancora di più. Ad aumentare questa fame di vittoria c'è poi la Cremonese. Al tecnico, lo ha detto anche ieri in conferenza stampa, girano le scatole per l'eliminazione di Coppa Italia.

Spalletti arrabbiato Napoli Cremonese

Luciano Spalletti non ha fatto troppi giri di parole ieri in conferenza. ha ammesso che gli girano le scatole parecchio per l'eliminazione dalla Coppa Italia per opera della Cremonese. Ecco le parole del mister: