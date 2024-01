Napoli, conti ok anche senza Europa: ADL ha pronto il paracadute in caso di disastro

Notizie Calcio Napoli- Il futuro del Napoli non è a rischio conti alla mano, nonostante un eventuale anno fallimentare: lo sottolinea La Repubblica oggi in edicola.

Così ADL salverà i conti anche senza Europa

Come infatti si legge sul quotidiano, Aurelio De Laurentiis si salverà grazie al paracadute finanziario che ha preparato in largo anticipo con la cessione di Victor Osimhen. Questa, infatti, possibile grazie al recente rinnovo che non farà perdere soldi al club, porterà 120 milioni di euro e tapperà - eventualmente - la falla per l’eventuale perdita degli introiti internazionali. Il Napoli cadrà in piedi quindi, nel caso dovesse accadere.