Napoli, con Dybala cambio di modulo: 4-4-2 più fluido con Zielinski e Fabian sulle fasce

Notizie Napoli oggi. Dati alla mano, il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla squadra di Spalletti, annunciando i possibili cambiamenti tecnico-tattici che seguiranno alla cessione di Koulibaly e all'arrivo dei nuovi acquisti. In sostanza: come sarà il Napoli di Spalletti 2.0?

Ovviamente, molto dipenderà dalle caratteristiche del nuovo difensore centrale. Con Kim Min-Jae il Napoli avrebbe la possibilità di continuare a tenere una linea difensiva molto alta, mentre se arrivasse uno tra De Vrij e Acerbi, sarebbe un Napoli più cauto, dedito all'impostazione da dietro. Una squadra certamente più fluida.

Modulo Napoli 2022

Novità potrebbero sorgere anche per quanto riguarda il modulo. Con Dybala in campo, Luciano Spalletti potrebbe rivedere il suo 4-3-3 e prediligere il modulo 4-2-3-1, con Pulo Dybala seconda punta alle spalle di Osimhen, rinunciando definitivamente al centrocampo a tre. Sulle ali invece Lozano e Kvaratskhelia oppure Politano ed Elmas, a seconda dell'atteggiamento offensivo o conservativo del match.

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, però, segnala anche un'alternativa: Spalletti potrebbe sfruttare Dybala per giocare con il 4-4-2 con l'argentino alle spalle di Osimhen: "Una svolta più fisica e verticale per il gioco del Napoli, e porterebbe alla creazione di un 4-4-2 fluido ma anche più coperto sugli esterni. Con questo sistema Spalletti avrebbe molte alternative, visto che anche Zielinski e Fabián Ruiz potrebbero essere schierati sulle fasce, un po’ come ai tempi di Ancelotti, che spesso li utilizzava come mezzi esterni".