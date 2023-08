"Porto il Napoli altrove". Minaccia ADL al Comune: tensione per i posti allo stadio ai consiglieri

Notizie Calcio Napoli - Ancora tensioni Napoli-Comune, col penultimo contatto telefonico tra le parti di martedì che si è conclusa con la minaccia di Aurelio De Laurentiis: “Porto il Napoli altrove”. Lo svela Antonio Corbo sulle pagina di Repubblica oggi in edicola.

La discussione, con toni molto accesi, nasce perché la prossima gara attiva la nuova convenzione. L’accordo è lo stesso firmato con Luigi De Magistris e una clausola prevedeva la proroga della convenzione su richiesta del Napoli, che ha regolarmente inviato una pec al Comune.

Il problema, però, nasce sul punto 13.3 che obbligo il Napoli di lasciare la Tribuna Autorità al consiglio comunale per 140 posti totali. De Laurentiis però non ci sta e contesta che per 40 consiglieri il Napoli perda 140 biglietti omaggio. Per il Napoli andrebbero messi in vendita, considerando anche l'enorme richiesta dei tifosi.