Napoli chiamato al riscatto, Gazzetta: Garcia studia quattro mosse per ripartire

Notizie Napoli calcio. Terminata la sosta per le Nazionali, il Napoli di Garcia è pronto a ripartire per dimenticare la cocente sconfitta con la Lazio allo stadio Maradona. Gli azzurri saranno impegnati domani a "Marassi" contro il Genoa prima dell'inizio del tour de force che comprende anche gli impegni in Champions League.

Napoli, le 4 mosse che studia Garcia

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un focus sul Napoli e sulle quattro mosse che ha studiato Garcia per ripartire. Secondo la rosea, infatti, il tecnico avrà quattro priorità da risolvere per riprendere la corsa: la prima è l'inserimento dei nuovi, con Lindstrom che scalpita, Cajuste che vuole riscattarsi dopo l'esordio non brillante ed ovviamente c'è il nodo Natan che attende di esordire.

Il secondo punto è quello di trovare un'identità tattica ed una filosofia ben delineata: ad oggi il Napoli ha cambiato più volte aspetto e modulo, quindi il tecnico è alla ricerca dell'abito più adatto per il suo Napoli. Il terzo punto è quello della concretezza visto che la squadra partenopea fatica a realizzare quanto creato in termini di occasioni da gol (l’ultima sfida inquadra perfettamente la situazione: 22 conclusioni, un solo gol).

L'ultimo punto è quello riguardante Kvaratskhelia: la stella georgiana non è ancora brillante come la scorsa stagione e manca l'appuntamento con il gol dal 19 marzo contro il Torino. Servirà la sua miglior versione già a partire da Genova per cambiare passo.