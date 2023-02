Bonus Champions-Napoli, pronto incentivo economico in caso di passaggio del turno o di arrivo in semifinale

Notizie Napoli calcio - Non solo la marcia Scudetto in campionato, per il Napoli di Spalletti si avvicina anche il ritorno della Champions League: a fine mese la squadra partenopea affronterà l'Eintracht Francoforte nel doppio impegno per gli ottavi di finale della massima competizione europa per club.

Napoli premi Champions, i dettagli

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, il patron De Laurentiis avrebbe pronto un incentivo economico per la squadra in caso di approdo ai quarti o alle semifinali di Champions. Altra storia infine per la qualificazione alla prossima edizione del torneo continentale, visto che il premio per il piazzamento tra le prime quattro del campionato è già espressamente previsto negli accordi personali stipulati con la società da Di Lorenzo e compagni.