De Laurentiis sogna la Champions! Discorso alla squadra, il patron vuole evitare un rischio

Notizie Napoli calcio - Ieri sera mister Spalletti e la squadra azzurra sono stati ospiti del presidente De Laurentiis in un noto ristorante di Maddaloni. E' stata l'occasione per recuperare la mancata cena natalizia, ma anche per ribadire alcuni concetti in vista del lungo rush finale in campionato e della ripresa della Champions.

De Laurentiis-Napoli, messaggio in vista della Champions

Secondo quanto riportato da Repubblica, per De Laurentiis la probabile conquista dello Scudetto rappresenta quasi un traguardo di secondo piano, da provinciale. La vera "ossessione" del patron azzurro, ben felice ovviamente di potersi fregiare del titolo di campione d'Italia, è rappresentata però dalla Champions League: come ribadito dal quotidiano che trovate oggi in edicola, la cena di ieri in provincia di Caserta è servita dunque per ribadire il concetto anche davanti agli occhi di Spalletti e dei giocatori, evitando che il largo vantaggio in classifica si trasformi in senso di appagamento, con l’Eintracht alle porte.