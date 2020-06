Repubblica - Cena ADL- squadra, il patron pagherà marzo ai calciatori: proposto un premio per la Coppa Italia in cambio del probabile taglio della mensilità di aprile

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de La Repubblica scrive sul discorso stipendi in casa Napoli:

“Il Napoli ha trascorso per la prima volta il ritiro prima della partita in un albergo cittadino, invece che a Castel Volturno. Con la squadra ha cenato pure De Laurentiis, che ha deciso di pagare ai giocatori gli stipendi di marzo e ha promesso un premio per la conquista della Coppa Italia, in cambio del probabile taglio della mensilità di aprile. L’altra soluzione è la trattativa individuale ed è arrivato in città per questo il potente agente Ramadani, che cura gli interessi di Koulibaly, Demme e Maksimovic".