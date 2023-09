Gazzetta - De Laurentiis punta sui nuovi acquisti: vuole che vengano inseriti quanto prima

Notizie Napoli calcio. Lindstrom, Cajuste e Natan sono i tre nuovi acquisti estivi del Napoli. I primi due hanno racimolato i primissimi esordi in maglia azzurra mentre il centrale brasiliano, arrivato per rimpiazzare Kim, è ancora in attesa del debutto ufficiale.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis punta sui nuovi acquisti

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha posto l'accento proprio sui tre acquisti chiusi dal presidente De Laurentiis:

“A disposizione del tecnico francese ci sono tre volti nuovi. Tolto Lindstrom, arrivato alla fine del mercato e a campionato già iniziato, Natan e Cajuste hanno avuto modo di sostenere una piccola parte della preparazione estiva. Eppure, nessuno dei due è apparso pronto. Il brasiliano in realtà non ha ancora collezionato un minuto. Garcia lo getterà sicuramente nella mischia, visti i tanti impegni ravvicinati, intanto ad oggi colui che colma il vuoto lasciato da Kim resta un oggetto sconosciuto. Poiché il club punta su entrambi, sarà necessario che facciano propri i meccanismi di gioco nel minor tempo possibile”.