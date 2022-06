Calciatori azzurri con poche richieste sul mercato, De Laurentiis ha un piano per far ripartire il progetto Napoli

Notizie Napoli calcio. Il ridimensionamento del Napoli è già cominciato. Dopo due anni senza Champions non è bastato il ritorno alla fase a gironi per sanare i conti del club azzurro. Per questo motivo De Laurentiis sembra orientato a fare un passo indietro nelle proprie strategie per ripartire.

De Laurentiis Napoli calciomercato

Napoli, nuovo progetto De Laurentiis

Del nuovo progetto Napoli di De Laurentiis ne ha parlato Repubblica, ponendo il focus sulle difficoltà avute dal club nel player trading (il suo modello di sussistenza vitale). Ecco quanto evidenziato circa le prossime mosse di ADL: