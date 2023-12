Napoli-Cagliari, torna Ranieri: nel 1991 riportò in Uefa la squadra del dopo Maradona

Al Maradona torna un volto conosciuto, torna Claudio Ranieri. E’ il primo anno dopo Maradona, c’è quel senso di dolore diffuso che disorienta e svuota, un malessere collettivo che soffoca. Come riporta Il Corriere dello Sport, Claudio Ranieri irrompe con l’autorevolezza che sta sotto la propria scorza del gentleman, finisce immediatamente quarto in classifica, va in Uefa. Trentuno anni dopo, Napoli ricompare, ancora e di nuovo, ed è un dolce zigzagare negli higlights d’una carriera deliziosamente possente che brilla pure d’un precedente luminoso: 19 settembre del 1990, nel San Paolo che sa ancora del secondo scudetto c’è il Cagliari matricola, è Davide contro Golia:

«E io me la ricordo bene quella partita, loro avevano lo scudetto sulle magliette... Ci attacchiamo a tutto».

Claudio Ranieri

Al Maradona torna Ranieri

E De Laurentiis, il padre ma anche suo figlio Luigi, faranno le stesse cose, semmai gli scongiuri o qualche «rito», perché trentuno anni o sei mesi a volte si somigliano, e l’11 giugno, al «San Nicola», quando ormai pareva fatta, a due minuti e quaranta secondi dalla fine, il Cagliari frantumò il sogno del Bari.

