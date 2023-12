Napoli-Cagliari, snodo per rilanciarsi: Mazzarri ha fatto una richiesta ai suoi calciatori

Non c’è due senza tre, Mazzarri sa che la partita contro il Cagliari è uno snodo per ritrovarsi dopo il calendario complicato e dare continuità alla vittoria contro il Braga. Sceglie le certezze, ha in mente di riproporre per la terza volta consecutiva la stessa formazione, a parte Zielinski che ha un problemino al ginocchio.

Walter Mazzarri

Mazzarri chiede continuità ai suoi calciatori

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua prima esperienza napoletana ha fatto storia il termine «titolarissimi», che includeva il gruppo di 14-15 giocatori a cui Mazzarri s’affidava con maggiore frequenza. Mario Rui ieri ha svolto parte della seduta in gruppo, è sulla via del recupero ma non è ancora pronto ma sicuramente andrà in panchina, potrebbe ritrovare il campo martedì in Coppa Italia almeno per conquistare minutaggio in vista della sfida di sabato contro la Roma. Dovrebbe toccare ancora a Natan. Tra le possibili alternative a gara in corso, stavolta Mazzarri non potrà contare su Elmas che ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia sinistra, gli esami strumentali chiariranno l’entità del danno ma non sarà disponibile per la sfida contro il Cagliari.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli