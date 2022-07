Napoli-Broja, Il Mattino: offerta da 18 milioni di De Laurentiis, la risposta del Chelsea

Calciomercato Napoli. Uno dei nomi cercati con maggior insistenza dal Napoli è quello di Armando Broja, centravanti albanese di proprietà del Chelsea. Nell'ultima stagione il 20enne ha giocato in prestito al Southampton ed ha attirato le attenzioni di De Laurentiis.

Broja è il profilo numero uno in attacco per sostituire il partente Andrea Petagna (destinato al Monza). De centravanti albanese del Chelsea ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino:

La prima scelta di De Laurentiis resta Armando Broja, 20 anni: il Chelsea non vorrebbe darlo via, se non in prestito. Non se ne parla. Il Napoli ha fatto recapitare tramite Fali Ramadani la sua richiesta: 18 milioni.