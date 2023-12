Napoli Calcio - Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Champions si legge sul quotidiano Repubblica. Regionale di Trenitalia in accordo con Regione e Comune farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio. Sette le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei per un totale di 4.100 posti, di cui cinque in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli.