Napoli-Bologna, Cdm: Ancelotti è convinto di superare il momento negativo. Da valutare le condizioni di Mario Rui

Ultime calcio Napoli - Ripartire in campionato e tornare a vincere. Un successo che manca dal 19 ottobre, dalla sfida con il Verona battuto per 2-0 al San Paolo. Da allora sono arrivati quattro pareggi e una sconfitta contro la Roma. Un pessimo bilancio che ha fatto deprimere tutto l’ambiente e soprattutto non sono mancate le polemiche.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Lo stadio di Fuorigrotta, mai come quest’anno, sembra avaro di emozioni e successi. Solo tre le vittorie, in sei partite, in quello che una volta era considerato il «fortino» del Napoli. Contro la Sampdoria, il Brescia e appunto il Verona. Non ci sarà un avversario morbido domenica alle 18 al San Paolo. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che è tornato a dirigere gli allenamenti dopo la malattia e la degenza ospedaliera, sembra rispecchiare il carattere indomito del suo allenatore. Una squadra combattiva che fa dell’agonismo il suo punto di forza e visto il Napoli delle ultime uscite non sarà affatto facile superare la resistenza dei felsinei. Ma occorrerà la vittoria per invertire la tendenza negativa. Il Napoli è settimo e la zona Champions, unico obiettivo stagionale ancora alla portata, dista solo cinque punti. Occorrerà quindi capitalizzare gli impegni e non perdere ulteriore contatto con le battistrada. Ancelotti è convinto che il Napoli supererà questo momento negativo, coinciso anche con le multe arrivate a tutti i calciatori. Innanzitutto bisognerà valutare le condizioni di Insigne che non è partito per Liverpool proprio per il problema al gomito che lo affligge dalla sfida con il Milan a San Siro. La sua assenza a Liverpool non è passata inosservata tra i tifosi. Da valutare dopo ieri sera anche le condizioni di Mario Rui, che non gioca ormai dalla sfida con la Roma, anche se non è al top della condizione, e un po’ tutti i reduci dalla gara di Anfield che ha comportato un grande dispendio di energie".