Napoli-Barcellona, la probabile formazione: Mazzarri conferma la difesa a 4, torna Osimhen e a sinistra ci sarà Mario Rui

Ci saranno 50mila spettatori a spingere il Napoli, ancora un tutto esaurito al Maradona per la sfida con il Barcellona.

Walter Mazzarri

La probabile formazione del Napoli

Da oggi si inizia anche a provare la formazione da mettere in campo: tornerà Juan Jesus in difesa e sulla fascia sinistra Mario Rui sembra in vantaggio su Olivera. La cosa che più conta è che, per dare forza alla squadra, Mazzarri confermerà la linea a 4. A centrocampo, Anguissa e Lobotka sono sicuri del posto mentre Cajuste non dovrebbe avere rivali. Il tridente è quello dei bei tempi, con Kvara e Osimhen che tornano assieme e dal primo minuto. Lo riporta Il Mattino.