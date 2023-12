Napoli-Barcellona, il pronostico del CorSport sul passaggio del turno

Notizie calcio. Sarà ancora una volta Napoli-Barcellona, questo l'esito del sorteggio tenuto ieri a Nyon per gli ottavi di finale di Champions League.

Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport su Napoli-Barcellona:

È una stagione strana per le due squadre campioni d’Italia e di Spagna. Lo splendore di un anno fa sembra evaporato. A Napoli ne ha già fatto le spese Garcia, a Barcellona è sotto processo Xavi. Nel girone di Champions i catalani hanno chiuso al primo posto ma con gli stessi punti del Porto, hanno perso con lo Shakhtar e perfino ad Anversa, in campionato hanno 7 punti in meno del Real Madrid. Qui davvero conta lo stato di forma alla vigilia delle due gare, ma se il Napoli si ritrova in pieno, come ha fatto intravedere col Cagliari, può farcela. Difficile.