Napoli-Barcellona, Gazzetta ci crede: poteva andare molto peggio! Mazzarri può passare il turno se...

Notizie calcio. Sarà Napoli-Barcellona agli ottavi di finale di Champions League, questo il verdetto dell'urna di Nyon. Una gara chiave per gli azzurri anche in vista della possibile qualificazione al Mondiale per club del 2025.

Champions League, sarà Napoli-Barcellona

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha commentato l'accoppiamento Napoli-Barcellona in Champions:

Per quanto riguarda l’avversario, beh, poteva andare meglio, ma anche molto peggio: il Barcellona è un nobile frequentatore della Champions League, ma sta vivendo una stagione controversa. Pericolosa sì, leggermente favorita anche, ma la squadra di Xavi dovrà soffrire per passare il turno. E rispetto a quanto si è visto nella prima parte della stagione, il Napoli ha maggiori margini di crescita a patto, ovviamente, che questi due mesi di lavoro vengano sfruttati bene.