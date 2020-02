Napoli-Barcellona, CorSport annuncia: ci sarà il sold out al San Paolo! Venduti oltre 50mila biglietti

Ultimissime Napoli - Ci sarà il sold out al San Paolo per Napoli-Barcellona. Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Quando Napoli-Barcellona si avvicina, e ormai mancano solo quattro giorni, è stata anche superata la soglia dei 41mila biglietti venduti. Esaurite le Curve i Distinti superiori, restano disponibili posti nei settori inferiori e in Posillipo e Nisida. La corsa verso i 50mila continua e le indicazioni inducono a sospettare che possa essere sfiorato il tutto esaurito, in uno stadio che ha una capienza di 54mila spettatori".