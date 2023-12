Napoli-Barcellona, CdM: può valere la conferma di Mazzarri in caso di passaggio del turno!

Notizie Calcio Napoli - Napoli-Barcellona sarà un test importantissimo per gli azzurri, più di quanti in molti potrebbero pensare come evidenzia il Corriere della Sera oggi in edicola. Una verifica su condizione fisica, atletica, tattica e sulla mentalità europea.

Napoli-Barcellona può valere la conferma di Mazzarri

"Se il Napoli superasse il Barcellona avrebbe già raddrizzato per metà questa annata partita così male. E Walter Mazzarri si avvierebbe alla riconferma per l’anno prossimo. Fermo restando il problema del piazzamento finale in campionato", si legge sul giornale.