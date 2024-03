Napoli-Atalanta, sarà bolgia al Maradona: sold-out ad un passo per lo snodo Champions

Notizie Napoli calcio. I tifosi del Napoli, ancora una volta, corrono in soccorso della squadra azzurra per provare una clamorosa rimonta per la zona Champions League.

Biglietti Napoli-Atalanta, i settori rimasti

Come riportato dal Corriere dello Sport, per Napoli-Atalanta è previsto il sold-out allo stadio Maradona:

Biglietti a ruba, siamo già oltre i 45mila tifosi previsti contro l’Atalanta di Gasperini, ci sono poche disponibilità negli anelli inferiori di Curve e Distinti e poche altre per le due Tribune. La caccia al tagliando a quattro giorni dalla partita è già allo step che precede il classico sold out.