Napoli-Atalanta, perché Calzona ha preferito Raspadori a Lindstrom

Napoli-Atalanta, assente Kvaratskhelia che non ha recuperato dall’acciacco rimediato in nazionale durante Georgia-Grecia che è valso il pass per i prossimi europei.

Napoli-Atalanta, perché Raspadori e non Lindstrom

Al posto del georgiano, come conferma anche il Corriere del Mezzogiorno, ci sarà Raspadori: non ha lo status di dribblomane o velocista come invece si avvicinerebbe Lindstrom, ma l’ex Sassuolo può essere una soluzione di spessore nell’area sfruttando gli spazi che si creeranno con Osimhen. Lindstrom resta un’alternativa a gara in corso, così come Ngonge.