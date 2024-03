Napoli-Atalanta, scontro diretto a tutti gli effetti oggi allo stadio Maradona. Gli azzurri hanno bisogno di una vittoria fondamentale per continuare a sognare nella rincorsa Champions o sperare in generale nell’Europa.

Napoli-Atalanta, Raspadori al posto di Kvaratskhelia

Gara delicatissima nella quale non ci sarà Kvicha Kvaratskhelia infortunatosi in nazionale: come conferma anche il Corriere della Sera oggi in edicola, al suo posto ci sarà Giacomo Raspadori piuttosto che Jesper Lindstrom.