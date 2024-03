Napoli-Atalanta a un passo dal sold out: ecco quanti spettatori ci saranno a Fuorigrotta

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito ai biglietti venduti in vista di Napoli-Atalanta del prossimo 30 marzo alle ore 12:30 allo stadio Maradona:Â

"L’incrocio con l’Atalanta di sabato prossimo, alla vigilia di Pasqua, è assolutamente decisivo. Lo sanno bene pure i tifosi che non diserteranno l’appuntamento con lo stadio Maradona. La vendita libera dei biglietti è cominciata giovedì ad un ritmo incessante: gli anelli superiori delle due curve sono esauriti. Stanno terminando pure gli anelli inferiori e i Distinti. Manca poco al sold out pure per quanto riguarda Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo. La certezza, dunque, è una sola: ci saranno i 50mila per il match contro l’orchestra di Gasperini e chissà che non ci sia qualche iniziativa di sostegno per Juan Jesus, al momento non organizzata".