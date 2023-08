Napoli-Apollon, doppio debutto oggi per gli azzurri?

Napoli-Apollon sarà l'ultima amichevole pre-campionato della squadra di Rudi Garcia. Il tecnico azzurro potrà contare già sui primi due acquisti fatti da De Laurentiis negli ultimi 5 giorni: Natan e Cajuste. Ecco quanto riportato in merito dall'edizione in edicola oggi di Repubblica:

"Oggi potrebbe avere spazio nell’amichevole con l’Apollon Limassol che chiuderà il pre-campionato degli azzurri. Ci sarà il sold out sugli spalti ( attesi 7.500 spettatori) per ammirare i progressi del Napoli a otto giorni dal debutto in campionato con il Frosinone. Avrà spazio pure il brasiliano Natan, accolto con grande entusiasmo da parte del pubblico. Stesso discorso pure per Jens Cajuste che ha festeggiato i 24 anni in maniera speciale".