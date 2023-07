Napoli-Anaune, profili pirata diffondono in maniera illecita sui social la gara: pronte denunce e multe

A pochi giorni dal via libera del Ddl anti pirateria la SSC Napoli è subito alle prese col problemi dei siti pirata e di alcuni profili social che in maniera illecita diffondono partite coperte da copyright.

Nella gara inaugurale della stagione 2023/24 alcuni profili Youtube e non solo hanno trasmesso parte o integralmente la prima sfida stagionale degli uomini di Garcia contro l'Anaune, partita acquisita dal gruppo Sky che l'ha diffusa sul canale 202 e sulla piattaforma streaming Now.

Al di là della segnalazione alle relative piattaforma che si tramuterà quasi sicuramente con la chiusura degli stessi canali la questione non si chiuderà con un nulla di fatto ma con denunce alla polizia postale e segnalazioni alle autorità competenti. Il reato prevede pesanti conseguenze penali.

Nelle ultime settimane c'è stato infatti un inasprimento delle sanzioni che potranno tradurre con pene che prevedono addirittura il carcere fino a 3 anni per chi trasmette in maniera illegale i contenuti, e sanzioni sino a 5mila euro per chi invece ne fruisce.

Anche CalcioNapoli24.it si costituirà parte civile per i danni subiti per perdita di share sulle diverse piattaforme del network.