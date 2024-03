Napoli allenato dal...match analyst: Calzona collegato dalla Slovacchia con un drone

Ultime notizie SSC Napoli - Appuntamento per la ripresa fissato per giovedì in casa Napoli: tre giorni liberi per chi non andrà in nazionale, prima di ritrovarsi a Castel Volturno. Dove la squadra non sarà allenata da Francesco Calzona, in Slovacchia con gran parte dello staff. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Calzona non c'è, chi allena il Napoli?

Come racconta il quotidiano in edicola, la squadra si allenerà agli ordini di Simone Beccaccioli, match analyst già con Luciano Spalletti, e del vice preparatore Francesco Cacciapuoti. Calzona sarà comunque collegato con Castel Volturno e assisterà agli allenamenti grazie alle registrazioni di un drone.