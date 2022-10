Napoli-Ajax, c'è la scelta di Spalletti su Osimhen: zero rischi e rilancio Champions

A volte ritornano. Per godersi un’altra notte Champions. Victor Osimhen ha assaporato soltanto per 42’ quella incredibile contro il Liverpool: un rigore sbagliato, ma la sue accelerazioni hanno fatto venire il mal di testa alla difesa dei Reds.

Come riporta La Repubblica:

"Raspadori e Simeone hanno sfruttato l’occasione. Gol e prodezze per entrambi, ma adesso dopo 35 giorni riecco Victor. Taglierà il traguardo domani contro l’Ajax: regolarmente convocato. Gli piacerebbe indossare subito la maglia da titolare, ma è probabile che Spalletti abbia idee diverse. Un rodaggio importante in vista di domenica, sempre al Maradona, con il Bologna, quando potrebbe giocare dal primo minuto. Osimhen non vede l’ora e ha sfruttato il weekend proprio per migliorare la sua condizione. Ieri è arrivato pure il via libera ufficiale: l’allenamento in gruppo con i compagni rivela che è pronto a partecipare alla festa del gol. Un mese ad applaudire i progressi di un Napoli che vuole stupire, ma è arrivato il momento di contribuire in prima persona".