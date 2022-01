Il Mattino - Napoli: ADL cambia strategia, Koulibaly sarà incedibile

Ultimissime notizie di mercato sul Napoli e sul futuro di Koulibaly. Arriva la decisione di Aurelio De Laurentiis riguardo a quello che sarà il capitano del Napoli dopo l'addio di Insigne.

Napoli: ADL cambia strategia su Koulibaly

Ultime da Il Mattino sulla cessione di Koulibaly e la strategia di Aurelio De Laurentiis in vista dell'estate per il difensore senegalese impegnato in Coppa d'Africa ancora al momento.

Ridimensionamento degli ingaggi cambia le strategie del mercato estivo. De Laurentiis non ha più bisogno di vendere i suoi tesori. Ovvio, dovesse arrivare la proposta irrinunciabile, ci penserà. Ma lo farà senza assilli di bilancio, senza costrizioni finanziarie. Anche lo stesso Koulibaly: vero, ha uno stipendio monstre ma non è più da cedere costi quel che costi.

