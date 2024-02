Napoli a secco di gol da 4 turni consecutivi fuori casa: col Milan per spezzare l'incantesimo

Napoli - Per gli archivi, cioè per la statistica, il Napoli non segna in trasferta da quattro turni di campionato: a secco con Juve, Roma, Torino e Lazio. Se l’incantesimo non sarà spezzato a Milano, si verificherà una situazione simile a quella del 1979 (tra maggio e dicembre; striscia di 6 in quel caso).