Napoli a +18, si avvicina la data del successo: tutte le possibili combinazioni

Il Napoli vola in campionato e, complice la sconfitta dell'Inter a Bologna, è salito a +18 a 14 partite dalla fine del campionato. La festa scudetto, per la matematica, si avvicina e potrebbe arrivare tra fine aprile e inizio maggio.

Victor Osimhen

Napoli lo scudetto si avvicina

Mantenendo questo vantaggio gli azzurri potrebbero chiudere i conti alla sest'ultima giornata, il 3 maggio a Udine. Per il cammino altalenante delle inseguitrici, potrebbe arrivare già il 30 aprile al Maradona nel derby contro la Salernitana, oppure il 23 in trasferta con la Juve. Se il Napoli dovesse perdere qualche punto, allora la data del 7 maggio in casa contro la Fiorentina, vicina allo storico 10 maggio, quando nel 1987 si vinse il primo scudetto.

