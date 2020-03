Il Mattino - Il nuovo Napoli in 80 giorni, la ricetta di Gattuso: faccia a faccia, confronti notturni e duro lavoro! Già superato lo score di Ancelotti

Ultimissime calcio Napoli - Interessante l'approfondimento realizzato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola. Gattuso è riuscito a cambiare il volto al Napoli e dal suo arrivo, 80 giorni fa, ha già ottenuto nove vittorie, superando in tal modo Carlo Ancelotti che, fino a dicembre, aveva ottenuto 8 successi in 21 gare. La ricetta utilizzata dall'ex tecnico del Milan può essere riassunta in questi aspetti su tutti: urla quando necessarie, faccia a faccia con tutti gli scontenti, colloqui fino alle 3 di notte dopo il brutto KO casalingo contro la Fiorentina e duro lavoro:

"Allenamenti che sulle prime sono sembrati quasi estenuanti per gli azzurri che fino a quel momento si erano addirittura lamentati per lo scarso allenamento fatto con Ancelotti".

Tutto ciò, insieme al cambio di modulo, ha portato questa squadra ad essere più serena, con i risultati che nell'ultimo periodo hanno avuto una impennata:

Ecco perché quello fatto da Gattuso in 80 giorni non sarà un giro del Mondo in mongolfiera, ma ha tutti i crismi per apparire come qualcosa di straordinario".