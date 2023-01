SSC Napoli, 4 trasferte vietate fino al 14 marzo: ecco le quattro partite

Ultime notizie. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa chiarezza sul divieto di trasferta per i tifosi napoletani e romanisti. Sarà impedito ai tifosi del Napoli di andare in trasferta per due mesi, fino al 14 marzo: vietate dunque le trasferte contro Salernitana, Spezia, Sassuolo ed Empoli.

Divieto di trasferta per il Napoli: le partite

Per i tifosi romanisti, invece, divieto di trasferta contro Spezia, Napoli, Lecce e Cremonese. Accordata invece la "trasferta" interna in Lazio-Roma, aperta ai tifosi giallorossi. Sarà vietata, invece, l'eventuale trasferta dei romanisti a Napoli per il quarto di finale di Coppa Italia (se il Napoli batte la Cremonese agli ottavi).

In pratica, il Viminale ha chiuso a partire da ieri "i settori ospiti degli stadi dove le società di Napoli e Roma disputano gli incontri in trasferta. Per due mesi è stata anche vietata la vendita di biglietti per l’accesso ai medesimi impianti sportivi e, per gli stessi incontri, nei confronti delle persone residenti nelle province di Napoli e Roma".