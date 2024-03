Napoli - Ci sono due dubbi nella formazione del Barcellona. Secondo quanto si legge su Mundo Deportivo, il tecnico Xavi deve decidere chi far giocare in difesa al fianco di Araujo e poi a centrocampo. Per quanto riguarda il primo dubbio si giocano una maglia Cubarsí e Iñigo Martínez con il primo favorito. Per la mediana Femin appare in vantaggio su Raphinha.