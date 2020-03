Ultimissime Napoli - L'allarme Coronavirus colpisce il mondo del calcio e non solo quello italiano, c'è trepidazione anche per lo svolgimento della Champions League. Il Napoli, settimana prossima, affronterà il Barcellona a porte chiuse per il ritorno degli ottavi di finale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Mundo Deportivo, Aurelio De Laurentiis è in attesa di istruzioni dal governo italiano e dalla UEFA per le condizioni per viaggiare.