Multe, Tuttosport: scelta la strategia dall'avvocato di Allan, l'escamotage risiede nei giorni di riposo?

Ultime calcio Napoli - Si è tenuto a Castel Volturno, nella mattinata di ieri, il confronto tra Ancelotti e la squadra, ma al tempo stesso si prosegue la battaglia legale post ammutinamento.

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport:

"A tal proposito, ieri è arrivato a Napoli l’avvocato milanese di Allan per mettere a punto la strategia difensiva del suo assistito e che si baserà su di un punto: nel contratto che hanno firmato i calciatori con il Napoli, a quanto pare c’è scritto che devono godere del giorno di riposo entro i due giorni successivi alla partita giocata. Ma era un mese che la squadra non riusciva a prendersi questa giornata di stop ed ecco il perché di quella reazione post Salisburgo. Ora resta solo da decidere se tutti gli azzurri si difenderanno singolarmente, oppure se bisognerà organizzare una difesa collegiale tra i vari avvocati. La battaglia legale sta condizionando inevitabilmente il cammino del Napoli che in campionato non riesce a trovare quegli stimoli che invece in Champions pongono la squadra azzurra sullo stesso livello di formazioni sulla carta anche più forti come il Liverpool".