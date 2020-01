Multe Napoli, oggi inizia la battaglia in tribunale: la situazione

Notizie Calcio Napoli - Capitolo multe. Anche di questo, purtroppo, bisogna parlare all'idomani di un Napoli ritrovato. Perché come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, la battaglia legale post ammutinamento dello scorso 5 novembre inizierà proprio stamattina.

Multe Napoli, stamattina primo incontro in tribunale

Si inizierà in particolare dagli uomini di Mino Raiola, ovvero Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski. Ma mentre la società ha nominato Bruno Piaccio come arbitro dal club per i 24 procedimenti del Colleggio arbitrale, questi hanno scelto l'avvocato Vittorio Rogo. Altri azzurri invece, invece puntato su Francesco Macrì e Marcello De Luca Tamajo.

L’appuntamento è previsto nell’ufficio della presidenza del Tribunale di Napoli, dove ci sarà anche una rappresentanza legale del club azzurro. Tale disparità di scelte, tuttavia, rallenterà ulteriormente lo scontro sulle multe, il quale sembra avere tempi più lunghi rispetto anche a quelli previsti. Le parti al momento sono distanti: durante la fase della conciliazione, non è stata accolta nessuna proposta né dai calciatori né dal Napoli. Non c’è nemmeno l'accordo, appunto, sulla nomina del presidente del Collegio arbitrale.