Caso multe, Repubblica: i giocatori del Napoli sono pronti anche a pagare, ma c’è una clausola che li tiene in allarme

Notizie Calcio Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, come scrive Antonio Corbo su La Repubblica, ha un nuovo ruolo perchè come sempre parla ad alta voce ma stavolta quasi tutti ascoltano. Vi proponiamo un breve stralcio del suo editoriale:

"Sulle multe c’è una stasi: l’avvocato Bruno Piacci rimane l’arbitro designato dal Napoli. Il tribunale ha rigettato l’istanza di ricusazione presentata dai giocatori legati a Raiola. Ma proprio i giocatori tardano a presentare i loro nomi: 24 è per 24 controversie. La lentezza è una strategia degli avvocati, in prima fila Eduardo Chiacchio e Ruggero Malagnini. I giocatori sono pronti anche a pagare, ma c’è una clausola che li tiene in allarme. La società si è riservato il diritto di promuovere anche un’azione legale per grave lesione dell’immagine. Un incubo".