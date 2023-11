Moviola Salernitana-Napoli, CorSport: ecco perché il gol di Raspadori non poteva essere annullato dal Var

Calcio Napoli - La moviola del Corriere dello Sport su Salernitana-Napoli:

"Nonostante le proteste della Salernitana per un fuorigioco di Olivera su passaggio Di Lorenzo il gol del vantaggio del Napoli al 13’ del primo tempo è stato convalidato da Rapuano. Nel merito i giocatori granata avevano ragione perché c’era l’offside punibile, ma il Var non poteva più intervenire perché dopo quell’infrazione i padroni di casa avevano recuperato il pallone, poi riperso, dando il via ad una nuova azione da cui è nato il gol con Raspadori che era in posizione regolare.

Da protocollo, infatti, si può tornare indietro nel controllo fino all’inizio di una nuova APP (Attacking Possession Phase). L’errore, grave, è dunque dell’assistente 1 Liberti che al 31’ del primo tempo si perde anche un calcio d’angolo in favore del Napoli: c’era la deviazione di Bradaric".