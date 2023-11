Moviola Napoli-Union Berlino, Gazzetta: giusto annullare il gol di Anguissa, il motivo

Ultime notizie Napoli - Napoli-Union Berlino partita senza episodi di difficile interpretazione l'arbitro Makkelie, come racconta nella propria moviola la Gazzetta dello Sport.

"Giusto annullare il gol di Anguissa al 31’ del primo tempo: il camerunense riceve la palla da Di Lorenzo, che per colpire di testa si appoggia su Roussillon. Il difensore e capitano azzurro con le mani impedisce al giocatore tedesco di alzarsi, l’impressione è che in parte sfrutti anche l’appoggio per restare in aria. Makkelie aveva dato il gol, ma il Var gli segnala l’azione, lui la va a vedere e lo annulla"