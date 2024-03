Moviola Napoli-Torino 1-1, Gazzetta: duello Buongiorno-Osimhen non c'è rosso e rigore

La moviola della Gazzetta dello Sport per la gara tra Napoli e Torino terminata con il risultato di 1-1. Non ci sono errori importanti per il quotidiano da parte dell'arbitro Daniele Orsato:

"Due «giocare, giocare» e un richiamo verbale nella prima mezz’ora: Orsato imposta subito la propria guida. Giusto il solo giallo a Osimhen per il colpo in viso a Buongiorno: non è gioco violento, cerca di divincolarsi; ammonizione ok allo stesso modo a Buongiorno che ferma Osi lanciato ma non in fuga solitaria. Il Napoli lamenta una spinta da rigore Buongiorno-Osi al 41’ s.t.: contatto sì, ma troppo lieve".