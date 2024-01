Moviola Napoli Salernitana, Gazzetta: rigore moderno su Simeone. Marinelli doveva andare al monitor per rivedere gol Rrahmani

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta in modo negativo l'arbitraggio di Marinelli in Napoli-Salernitana. Il direttore di gara si becca un 5 in pagella nella moviola:

"Sul gol di Rrahmani al 1’ di recupero, Demme si aiuta con il gomito nel contrasto aereo con Tchaouna, episodio che avrebbe meritato un approfondimento al monitor come avviene allo scadere del primo tempo per il contatto Fazio-Simeone: dopo la sponda aerea di Politano l’argentino anticipa il difensore che col piede destro lo colpisce sul polpaccio destro, rigore “moderno” come li definisce Mourinho".