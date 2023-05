Moviola Napoli-Salernitana, CorSport: Marcenaro inesperto, sembrava sopraffatto dall’importanza della gara

Napoli-Salernitana partita forse un pelo più complicata per Marcenaro, in qualche frangente s’è vista tutta l’inesperienza di questo arbitro che il designatore sta lanciando, come racconta il Corriere dello Sport.

Moviola Napoli-Salernitana

"Spesso sembrava sopraffatto dall’importanza della gara del Maradona. Dopo 10 minuti Candreva s’appoggia sulle spalle di Di Lorenzo dentro l’area. Abbastanza rischioso come intervento, visto che l’azzurro stava aspettando il pallone. Nessuna protesta veemente, Marcenaro fa giocare, probabilmente non sbaglia"

