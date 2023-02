Moviola Napoli-Cremonese, CorSport: disastro Massimi, graziati Mario Rui e Vasquez

Calcio Napoli - La moviola del Corriere dello Sport non perdona l'arbitro Massimi di Napoli-Cremonese che si prende un 4,5 in pagella. Sono tanti gli errori del direttore di gara che ha graziato Mario Rui e Vasquez:

"Servirebbe un approccio più umile con le partite, per guadagnarsi l’autorevolezza ci vuole tempo e pazienza. Perdona Mario Rui e - ancora peggio - Vazquez, per entrambi due gialli che non sono Il Napoli ha rischiato di rimanere in dieci uomini: Mario Rui infatti entra prima su Pickel (col pallone fuori dal campo) colpendolo sulla tibia, poi gli entra da dietro in ritardo finendo per pestargli il piede. Potevano uscire fuori due gialli, puliti. Peggio quando ha perdonato Vazquez: già ammonito, entra col piede a martello sul collo del piede di Lozano, il giallo non si discute, magari qualcosa di più sì. Malissimo".