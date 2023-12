Moviola Il Mattino - Napoli-Inter condizionata da Massa, atteso un gesto dal designatore Rocchi!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino torna a parlare degli episodi arbitrali di Napoli-Inter:

"Mazzarri non ha parlato alla vigilia della partita con l'Inter ma probabilmente non avrebbe messo le mani avanti sull'arbitro come ha fatto invece Mourinho. Nella direzione di Massa vi sono stati due errori gravi: ha ignorato il fallo di Lautaro su Lobotka nell'azione del primo gol e sullo 0-1 il calcione di Acerbi sulla caviglia di Osimhen in area. Non si può condizionare così una partita, anche se sono chiarissimi i meriti dell'Inter e i limiti del Napoli come lo 0-3 testimonia. Il nuovo corso dell'Aia si è distinto per i puntuali interventi dopo errori degli arbitri: il designatore Rocchi valuti gli episodi accaduti al Maradona - entrambi visti a distanza ravvicinata da Massa - e contestati a nome del club dal dirigente Meluso".