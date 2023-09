Moviola Gazzetta Napoli-Lazio 1-2: giusto annullare le due reti ai biancocelesti

Calcio Napoli - La moviola della Gazzetta dello Sport per la gara Napoli-Lazio:

"Primo tempo. L’arbitro Colombo ammonisce Zaccagni per proteste dopo un tackle di Di Lorenzo (ma l’intervento del difensore non è pulitissimo) e ammonisce Garcia, inquieto. Nella ripresa entrata molto al limite di Cataldi su Di Lorenzo in area Lazio,però un fuorigioco dello stesso Di Lorenzo all’origine dell’azione toglie Colombo da ogni imbarazzo: niente rigore.

Al 22’ il primo dei due gol annullati alla Lazio: Guendouzi, in un contropiede a campo aperto, lancia Zaccagni nello spazio e l’ala sinistra segna, ma la Var certifica un fuorigioco di ginocchio. Poi l’episodio clou, la rete negata a Guendouzi. Decisione spiegabile: poco prima, su un tocco di Luis Alberto per Zaccagni, Di Lorenzo è costretto a un intervento difensivo su Zaccagni in fuorigioco attivo, perché partecipe dell’azione".