Moviola Gazzetta Acerbi-Juan Jesus: verifica frettolosa di La Penna. Col razzismo non bisogna essere superficiali

Inter-Napoli 1-1, perché l'arbitro La Penna non è intervenuto sull'insulto razzista di Acerbi a Juan Jesus? La reazione del direttore di gara, dopo che Juan Jesus gli aveva riferito del brutto insulto ricevuto da Acerbi, non convince. Anzi, ha dato la sensazione di non volerci dare assolutamente peso. Tanto che la partita prosegue regolarmente. Juan Jesus, nelle interviste post gara, conferma quanto accaduto minimizzando tutto come cose da campo. La moviola della Gazzetta dello Sport boccia l'operato di La Penna dandogli un 5 in pagella.

Moviola Gazzetta dello Sport Inter-Napoli 1-1

Insulto Acerbi a Juan Jesus: bocciato l'arbitro La Penna

Napoli Calcio - Ecco cosa si legge nella moviola della Gazzetta dello Sport per Inter-Napoli che evidenzia in particolar modo la scelta frettolosa dell'arbitro La Penna sull'insulto di Acerbi a Juan Jesus: